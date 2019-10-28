Белый дом вновь заявил о незаконности проводимого демократами расследования по импичменту

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Белый дом считает решение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провести голосование по резолюции о расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа признанием того факта, что все проводившиеся до сих пор разбирательства в комитетах палаты были нелегитимными. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы не сможем дать развернутый комментарий, пока не увидим сам текст [резолюции], однако спикер Пелоси наконец-то признает то, что остальные американцы и так уже знают - что демократы вели неразрешенное расследование в рамках импичмента, отказывая президенту в должном разбирательстве, а их секретные, сомнительные и закрытие слушания являются полностью и безвозвратно нелегитимными", - отмечается в документе.

Ранее Пелоси сообщила о том, что демократы в Конгрессе США впервые вынесут на этой неделе на голосование Палаты представителей полного состава резолюцию о расследовании в рамках процедуры импичмента. Она, по ее словам, будет подтверждать наличие расследования, которое в настоящее время ведется комитетами. Как сообщает при этом ряд американских СМИ, голосование по резолюции состоится в четверг.

К проведению соответствующего голосования Пелоси ранее призывал Белый дом. Как сообщал со ссылкой на источники новостной портал Axios, Трамп и его сторонники полагают, что таким образом у республиканцев появится возможность больше повлиять на ход слушаний и другие аспекты расследования. Спикер Палаты представителей в свою очередь заявляла, что в законодательстве нет требования, обязывающего проводить подобное голосование перед началом расследования.