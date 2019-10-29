СМИ: жертвами разгона сидячей забастовки в иракской Кербеле могли стать около 30 человек

ТАСС, 29 октября. Около 30 человек могли погибнуть в ходе разгона иракскими силовиками участников сидячей забастовки в Кербеле в центральной части Ирака. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Hadas.

В то же время, местная полиция, по данным телеканала, отрицает факты гибели как демонстрантов, так и стражей порядка.

Ранее во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники сообщил о гибели не менее 18 человек в ходе разгона иракскими силами безопасности участников сидячей забастовки в Кербеле.

Как сообщают арабские СМИ, в ночь на вторник продолжались попытки полиции разогнать манифестантов. Со стороны властей якобы было применено огнестрельное оружие. Протестующие выступали против коррупции и экономических проблем в стране.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек, еще почти 3,5 тыс. пострадали.