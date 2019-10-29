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Brexit
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ЕС окончательно одобрил третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года

По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, эта отсрочка с высокой вероятностью станет последней

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года, которая с высокой вероятностью станет последней. Об этом сообщил во вторник покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск.

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"27 [остающихся] государств ЕС официально утвердили третью отсрочку, которая вероятно станет последней. Мои британские друзья, хорошо используйте ее, - написал Туск в Twitter. - Я также прощаюсь с вами, поскольку моя миссия подходит к концу".

Одновременно Европейский совет распространил официальное заявление, согласно которому все 27 лидеров остающихся в ЕС государств единогласно утвердили отсрочку Brexit до 31 января 2020 года с путем обмена письмами. "Выход Великобритании также может произойти ранее - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года - если к этому моменту соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в документе. Евросовет вновь подтвердил, что текст соглашения не может быть изменен, и что до момента выхода на Лондон распространяются все права и обязанности полноценного члена ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за противодействия британского парламента был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года.

28 октября Джонсон письменно уведомил Брюссель, что принимает предложение Евросоюза, что позволило окончательно утвердить решение о третьей отсрочке.

Теги
Туск, ДональдBrexitМэй, Тереза
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