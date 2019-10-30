Салливан заявил, что США намерены добиться административного урегулирования дела Калви

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Администрация США намерена добиваться урегулирования дела американского предпринимателя Майкла Калви в России в административном порядке. Об этом сообщил в среду выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Если моя кандидатура будет утверждена [Сенатом Конгресса], то я продолжу оказывать давление на российское правительство с целью освобождения [американского гражданина] Пола Уилана, находящегося в заключении без предъявления обвинений почти год, а также требовать того, чтобы дело Майкла Калви было закрыто в результате административных процедур, а не в уголовном суде", - заявил Салливан.

В настоящее время он занимает пост первого заместителя госсекретаря США.