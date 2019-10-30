Салливан заявил, что политика США не предполагает расследование Киева против Burisma

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Политика Вашингтона не заключается в том, что Украина должна вести расследование в отношении деятельности газовой компании Burisma, а также американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии (НКПД) во время выборов 2016 года. Об этом заявил в среду выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в РФ Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Является ли политикой США то, что Украина должна вести расследование в отношении Burisma и CrowdStrike?" - спросил дипломата один из законодателей. "Нет. <...> Наша политика заключается в поощрении реформ, [направленных на борьбу с] коррупцией на Украине в целом, это то, над чем я работал более двух лет, но это никогда не было применительно к конкретному расследованию, компании или человеку", - ответил Салливан, который в данный момент занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

При этом Салливан отметил, что, насколько ему известно, адвокат президент США Рудольф Джулиани в настоящее время не выполняет каких-либо дипломатических поручений Вашингтона.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.