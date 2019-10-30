В Палате представителей США одобрили резолюцию против участия России в саммитах G7

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду единогласно одобрил резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей". Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Теперь данную инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава.

О резолюции

Резолюция носит название "Неодобрение участия Российской Федерации в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". В документе в очередной раз подвергаются критике российские власти за ситуацию вокруг Украины. "Палата представителей... осуждает агрессивные действия России на Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию Восточной Украины; осуждает нападки Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах Группы семи", - утверждается в документе.