В Палате представителей США одобрили резолюцию против участия России в саммитах G7

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду единогласно одобрил резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей". Трансляция заседания велась на сайте комитета.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
Теперь данную инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава.
О резолюции
Резолюция носит название "Неодобрение участия Российской Федерации в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". В документе в очередной раз подвергаются критике российские власти за ситуацию вокруг Украины. "Палата представителей... осуждает агрессивные действия России на Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию Восточной Украины; осуждает нападки Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах Группы семи", - утверждается в документе.
Конгрессмены комитета "призвали всех лидеров [стран] Группы семи противостоять возвращению России [в неформальное объединение] до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не положит конец своим нападкам на демократии во всем мире".
Воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там референдума в марте 2014 года. Западные страны это не признают. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
О приглашении РФ на саммит
В середине октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни рассказал журналистам, что приглашение России как отдельного участника саммита G7 в Соединенных Штатах в 2020 году может быть промежуточным шагом к восстановлению Группы восьми (G8). При этом, по его словам, решение о том, в каком именно формате в итоге проводить саммит, будет принято позднее. Малвэни отметил, что американский лидер Дональд Трамп имеет право как представитель принимающей стороны пригласить на саммит G7 в США президента РФ Владимира Путина в качестве отдельного участника.
Трамп по итогам завершившегося 26 августа в Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения Группы восьми с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом Песков напомнил, что Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.