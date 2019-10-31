Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал

"Он [Зеленский] устал <...> Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает", - отметил Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Глава офиса президента в связи с этим признался, что советовал Зеленскому меньше читать социальные сети. "Я иногда ему говорю: "Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия", - сообщил Богдан, добавив, что президент Украины "действительно измучен".

По его словам, высокие темпы работы Зеленского также являются причиной его усталости. "Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, какого [экс-президенту Украины Петру] Порошенко и не снилось. Он уже очень популярный в мире человек", - пояснил Богдан. Популярность, добавил он, связана, в том числе и "с американской историей с импичментом, и самой избирательной кампанией, и с 14-часовым "марафоном" (пресс-конференцией - прим. ТАСС), который показывали во всем мире". Такие темпы, признал Богдан, забирают "очень много сил и энергии" у Зеленского.