МИД Китая назвал Помпео "клеветником, грубо очерняющим облик Компартии Китая"

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео относится к немногочисленной категории американских политиков, которые руководствуются предрассудками и потому прибегают к грубой клевете о Китае и компартии страны. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Заявления Помпео - грубые нападки, очерняющие облик Коммунистической партии Китая, - отметил он на регулярном брифинге. - Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и международную политику КНР".

По словам дипломата, подобные высказывания лишь свидетельствуют о том, что "некоторые немногочисленные политики" в США действуют и прибегают к высказываниям о Китае, "руководствуясь собственными предрассудками".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен противостоять Коммунистической партии Китая, которая, по его словам, стремится к мировому господству и угрожает американской безопасности. На своей странице в Twitter дипломат отметил, что КНР якобы враждебно настроена к Соединенным Штатам.