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Лишенному неприкосновенности депутату Рады предъявили обвинение

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что преступления Ярослава Дубневича касаются предприятия "Укржелдороги", действия депутата повлекли убытки государства в размере $3,7 млн

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение беспартийному депутату Верховной рады Ярославу Дубневичу, который в четверг был лишен парламентом неприкосновенности.

"Уже вручили подозрение о совершении преступления по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой") Уголовного кодекса", - сообщили в НАБУ изданию "Украинские новости".

Как уточнил ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, преступления касаются предприятия "Укржелдороги". По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,3 млн гривен ($3,7 млн).

В четверг Рада дала согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, а также на его задержание и арест. Постановление о снятии неприкосновенности с Дубневича было рассмотрено профильным комитетом Рады накануне и направлено на рассмотрение в парламент, несмотря на то, что в своем выводе комитет указал, что не нашел доказательств совершения преступления. Дубневич на заседании комитета заявил, что считает инициативу о снятии с него неприкосновенности незаконной и политически мотивированной.

Ранее НАБУ сообщило, что собрало доказательства, достаточные для предъявления обвинения Дубневичу по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Имена Ярослава Дубневича и его брата Богдана фигурируют в нескольких уголовных делах, связанных в нанесением материального ущерба предприятию "Укржелдороги". В феврале в аэропорту Борисполь были задержаны помощник Дубневича и бывший первый замруководителя филиала "Центр обеспечения производства" "Укржелдорог" по подозрению в хищении средств.

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