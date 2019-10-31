Верховный суд Гонконга ввел юридическую ответственность за призывы к насилию в интернете

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 октября. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга в четверг выпустил постановление, накладывающее запрет на публикацию и распространение в сети материалов и сообщений, поощряющих насилие. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK .

Документ предусматривает юридическую ответственность за призывы к массовым беспорядкам, агрессивным и насильственным действиям, вандализму на интернет-форумах, в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, с помощью которых антиправительственные демонстранты координируют свои действия.

Около пяти месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протестные выступления против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма.