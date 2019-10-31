Медведчук: Зеленский не сделал выводов из ошибок предшественников в отношениях с НАТО

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве подтвердил курс страны на вступление в альянс, повторил стратегическую ошибку предшественников. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Навязчивую идею экс-президента [Петра] Порошенко подать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО сегодня поднимает на стяги "Зе-власть" [администрация Зеленского], - говорится в его заявлении на сайте партии. - К сожалению, президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов своего предшественника. Маниакальное стремление Порошенко, Турчинова, Яценюка и Парубия "вступить" Украину в НАТО привело страну к расколу".

Медведчук привел данные опроса фонда "Демократические инициативы", который показывает, что вступление страны в НАТО поддерживает только 41% граждан. "Это свидетельствует о том, что в украинском обществе нет однозначной поддержки идеи о вступлении страны в Североатлантический альянс", - подчеркнул политик. Он добавил, что инициатива о движении в НАТО "продиктована продолжающейся политикой заигрывания власти с ура-патриотами и радикалами и ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса".

"Президент Зеленский, который еще несколько дней назад заявлял о том, что нужно ментально возвращать людей, проживающих в Донецке и Луганске, и говорил об общих ценностях, сегодня делает все для того, чтобы сделать невозможным возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс",  заключил Медведчук.

По итогам заседания Комиссии Украина - НАТО с участием Столтенберга и Зеленского в четверг в Киеве принято заявление, в котором подтвержден курс Украины на вступление в Североатлантический альянс. По словам президента страны, Киев готов к более тесному сотрудничеству с НАТО.