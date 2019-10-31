В Сенате США намерены выяснить, являются ли санкции против Турции наилучшим решением

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Сенаторы США намерены выяснить, является ли одобренный Палатой представителей Конгресса законопроект о санкциях против Турции в связи с ее операцией в Сирии наилучшим способом урегулирования сложившейся ситуации. Об этом сообщил в четверг лидер республиканского большинства в верхней палате американского высшего законодательного органа Митч Макконнелл.

Он заявил о необходимости "тщательно изучить", является ли законопроект с санкциями против Анкары "действительно наилучшим решением". "Мы должны внимательно изучить то, какой конкретный эффект мы хотим получить от санкций, как Турция ответит на них, а также как Россия и другие могут рассматривать рост напряженности между Вашингтоном и Анкарой", - подчеркнул республиканец, который, в частности, имеет право вносить различные вопросы в повестку работы Сената, а также блокировать их продвижение. Он также призвал "стремиться к лучшему пониманию конкретных экономических последствий санкций".

Ранее законодатель заявлял о "необходимости крайне тщательно все продумать", прежде чем вводить санкции против союзника по НАТО. По его словам, одобрение данного законопроекта также может навредить американским компаниям и союзникам США, экономика которых тесно связана с турецкой. Влиятельные сенаторы как в Демократической, так и Республиканской партиях уже просили Макконнелла поддержать инициативу. В свою очередь в Сенат ранее был внесен законопроект с менее жесткими рестрикциями в отношении Анкары.

Если верхняя палата Конгресса в итоге поддержит данную инициативу, она отправится на подпись американскому лидеру Дональду Трампу.