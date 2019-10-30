Неизбежное ухудшение отношений. США ввели санкции против Турции и признали геноцид армян

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой возник после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Кроме того, американские конгрессмены большинством голосов одобрили резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались, но так и не были вынесены на голосование.

Действия парламентариев США вызвали ожидаемо резкую реакцию со стороны Анкары. Администрация президента и Министерство иностранных дел Турции выступили с заявлениями, в которых обвинили конгрессменов в "политической близорукости" и возложили на них ответственность за неизбежное ухудшение турецко-американских отношений. В МИД Турции был вызван посол США.

Ранее резолюция с призывом принять санкции против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии была принята Европарламентом. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз пригрозил открыть границу с ЕС для сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории.

Наказание для Турции

Одобренный американскими законодателями документ обязывает президента США Дональда Трампа "ввести санкции против определенных должностных лиц, связанных с вторжением [в Сирию], включая министра национальной обороны Турции". Он также предусматривает финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банка Halkbank и "любых других финансовых учреждений, которые, по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению".

Согласно законопроекту, американское внешнеполитическое ведомство, министерство финансов и разведка должны предоставить подробную информацию об активах, инвестициях, деловых интересах и доходах президента Турции и членов его семьи. Вашингтонская администрация должна передать Конгрессу "отчет о последствиях вторжения [Турции в Сирию] для национальной безопасности" США.

Кроме того, американским властям запрещено "предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения", если они могут быть использованы в операции в Сирии, которую Анкара организовала, чтобы очистить приграничные районы от курдских вооруженных формирований, признанных в Турции террористическими. Вашингтонская администрация традиционно поддерживала эти силы, которые в составе сирийской оппозиции выступали против Дамаска, однако после начала турецкой операции "Источник мира" фактически оставили курдов на произвол судьбы.

Законодатели также обязали вашингтонскую администрацию в связи с покупкой Анкарой систем С-400 применить рестрикции, которые предусмотрены принятым в США в 2017 году законом CAATSA. Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Покупка Турцией российских ЗРС С-400 <...> должна считаться значительной сделкой, описанной в соответствующем пункте [CAATSA]", - отмечается в законопроекте. В связи с этим не позднее чем через 30 дней после принятия данной инициативы президент "должен ввести пять или более санкционных мер", указанных в соответствующем пункте CAATSA, в отношении правительства Турции.

Геноцид армян

Фактически принятый конгрессменами документ направлен не только и не столько против Турции, сколько против главы администрации США. Его политические оппоненты из стана Демократической партии, затеявшие в отношении Трампа процедуру импичмента, готовы на все, лишь бы осложнить жизнь американскому лидеру. В том числе и на то, чтобы без долгих раздумий пожертвовать отношениями с Анкарой, которая до сих пор являлась в восточном Средиземноморье ключевым партнером Вашингтона в рамках НАТО.