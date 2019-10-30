Неизбежное ухудшение отношений. США ввели санкции против Турции и признали геноцид армян

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой возник после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Кроме того, американские конгрессмены большинством голосов одобрили резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались, но так и не были вынесены на голосование.
Действия парламентариев США вызвали ожидаемо резкую реакцию со стороны Анкары. Администрация президента и Министерство иностранных дел Турции выступили с заявлениями, в которых обвинили конгрессменов в "политической близорукости" и возложили на них ответственность за неизбежное ухудшение турецко-американских отношений. В МИД Турции был вызван посол США.
Ранее резолюция с призывом принять санкции против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии была принята Европарламентом. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз пригрозил открыть границу с ЕС для сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории.
Наказание для Турции
Одобренный американскими законодателями документ обязывает президента США Дональда Трампа "ввести санкции против определенных должностных лиц, связанных с вторжением [в Сирию], включая министра национальной обороны Турции". Он также предусматривает финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банка Halkbank и "любых других финансовых учреждений, которые, по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению".
Согласно законопроекту, американское внешнеполитическое ведомство, министерство финансов и разведка должны предоставить подробную информацию об активах, инвестициях, деловых интересах и доходах президента Турции и членов его семьи. Вашингтонская администрация должна передать Конгрессу "отчет о последствиях вторжения [Турции в Сирию] для национальной безопасности" США.
Кроме того, американским властям запрещено "предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения", если они могут быть использованы в операции в Сирии, которую Анкара организовала, чтобы очистить приграничные районы от курдских вооруженных формирований, признанных в Турции террористическими. Вашингтонская администрация традиционно поддерживала эти силы, которые в составе сирийской оппозиции выступали против Дамаска, однако после начала турецкой операции "Источник мира" фактически оставили курдов на произвол судьбы.
Законодатели также обязали вашингтонскую администрацию в связи с покупкой Анкарой систем С-400 применить рестрикции, которые предусмотрены принятым в США в 2017 году законом CAATSA. Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Покупка Турцией российских ЗРС С-400 <...> должна считаться значительной сделкой, описанной в соответствующем пункте [CAATSA]", - отмечается в законопроекте. В связи с этим не позднее чем через 30 дней после принятия данной инициативы президент "должен ввести пять или более санкционных мер", указанных в соответствующем пункте CAATSA, в отношении правительства Турции.
Геноцид армян
Фактически принятый конгрессменами документ направлен не только и не столько против Турции, сколько против главы администрации США. Его политические оппоненты из стана Демократической партии, затеявшие в отношении Трампа процедуру импичмента, готовы на все, лишь бы осложнить жизнь американскому лидеру. В том числе и на то, чтобы без долгих раздумий пожертвовать отношениями с Анкарой, которая до сих пор являлась в восточном Средиземноморье ключевым партнером Вашингтона в рамках НАТО.
Именно с этой целью демократы, располагающие в Палате представителей большинством мест, вынесли на голосование проект резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, прекрасно зная, как болезненно реагирует Анкара на такие документы. В настоящее время геноцид армян признали около 30 государств, и всякий раз принятие соответствующих резолюций встречало резкий отпор со стороны Турции. Не случайно в самих Соединенных Штатах проекты документа о признании геноцида армян вносились в Конгресс годами и даже десятилетиями, но до голосования по ним так ни разу и не дошло.
На сей раз проект документа, находившийся в Палате представителей с января нынешнего года, был поставлен на голосование и принят почти единогласно - 405 "за" при 11 "против". Очевидно, поддержавшие резолюцию республиканцы сочли, что документ, представляющий собой, по сути, политическую декларацию и не влекущий за собой юридических последствий, не принесет большого вреда.
По объяснениям авторов документа, он нацелен не против Турции, а на восстановление исторической справедливости. И заодно призван дать "армянским и курдским братьям и сестрам сигнал о том, что США их не оставят", заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.
В отличие от законопроекта по санкциям, который еще может быть отклонен республиканским большинством при рассмотрении в Сенате или заблокирован Трампом, резолюция о признании геноцида армян не требует одобрения Сената и президента.
Реакция Анкары
Реакция турецких властей на действия американских конгрессменов оказалась предсказуемо негативной. Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции "в связи с решением Палаты представителей Конгресса США по событиям 1915 года, в котором отсутствует какая-либо историческая и правовая база".
Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило также с официальным заявлением, в котором говорится: "Проект санкций, которые направлены против наших должностных лиц и вооруженных сил, несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября". МИД Турции призвал США принять необходимые меры, чтобы "предотвратить дальнейшее ухудшение отношений" между Анкарой и Вашингтоном.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал резолюцию о признании геноцида армян "одним из постыдных примеров политизации истории". По его мнению, Соединенным Штатам следует "сначала посмотреть на свою историю, на кровавое прошлое поддерживаемых Америкой террористических организаций Рабочая партия Курдистана и АСАЛА".
А руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун предупредил американских законодателей: "Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут нести ответственность за ухудшение стратегических отношений [Анкары и Вашингтона]". Он также отметил, что "попытки наложить санкции на союзника по НАТО ради защиты террористической организации могут быть лишь проявлением политической близорукости и отрывом от реальности".
Вслед за этим высказался и сам президент Турции, который назвал резолюцию о признании геноцида армян "бесполезной" и пообещал, что турецкий парламент даст ответ на действия американских законодателей.
По мнению руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследования (РИСИ) Владимира Фитина, Турция, возможно, ограничится резкими заявлениями, но не станет прибегать к действительно серьезным политическим шагам, как, например, отмена запланированного на ноябрь визита Эрдогана в США. "МИД Турции, естественно, выразил протест, как он обычно это делает. Но, учитывая большую заинтересованность в сохранении отношений как с турецкой, так и с американской стороны, не думаю, что принятие резолюции [о признании геноцида армян] сильно повлияет на стратегический характер отношений", - сказал эксперт ТАСС.
Позиция ЕС
Турецкая военная операция в Сирии, которая дала американским законодателям повод для подготовки санкций, была негативно встречена и европейскими партнерами Анкары. Лидеры стран Евросоюза на регулярной встрече в Брюсселе назвали операцию "угрожающей европейской безопасности", однако не стали вводить оружейное эмбарго против партнера по НАТО, хотя отдельные государства ЕС все же приняли решение прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений Турции.
Вслед за этим Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия Анкары и призвал "ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, а также рассмотреть вопрос о принятии целенаправленных экономических мер против Турции".
Резолюция Европарламента не носит юридически обязывающего характера, тем не менее турецкий лидер достаточно резко отреагировал на нее, вновь пригрозив открыть границы для сотен тысяч сирийских беженцев.
Впрочем, как полагает председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, ни до открытия Турцией границ для сирийских беженцев, ни до принятия Евросоюзом сколько-нибудь серьезных санкций дело все-таки не дойдет, поскольку ведущие европейские страны, прежде всего Франция и Германия, не заинтересованы в повторении недавнего миграционного кризиса. "Французы и немцы очень чувствительны к этим вопросам, они претендуют на собственную линию в мировой политике", - сказал эксперт ТАСС. Быстрицкий также предположил, что "по мере ухудшения турецко-американских отношений Европа в какой-то степени может занять место США".