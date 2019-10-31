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Израильские дипмиссии за границей возобновят работу 1 ноября

Причиной временного закрытия всех дипломатических представительств был конфликт израильских МИД и Минфина
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© Гавриил Григоров/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер.

"Дипмиссии возобновляют работу 1 ноября", - сказал он.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства еврейского государства пояснили, что 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.

30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты все 103 израильских диппредставительства по всему миру, включая посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Как сообщил в среду ТАСС представитель профсоюза дипломатических работников Израиля, бывший посол в Южном Судане Ханан Годер, забастовка была начата в связи с тем, что "ситуация в МИД Израиля не очень хорошая". Существуют "большие проблемы с бюджетом" и происходит "сокращение зарплат дипломатов", пояснил он.

Ранее в тот же день на сайте МИД Израиля было опубликовано уведомление о том, что все посольства и консульства еврейского государства приостановили работу в связи с забастовкой, вызванной конфликтом дипведомства с министерством финансов страны. В МИД тогда заявили, что решение изменить порядок работы диппредставительств и процедуры их финансирования наносит ущерб основополагающим инструментам функционирования ведомства и страны в целом. В МИД также отметили, что Минфин не оставил дипломатам другого выбора, и выразили надежду на урегулирование конфликта в ближайшее время.

В марте 2014 года были закрыты все дипмиссии Израиля, включая посольства, консульства и представительства при международных организациях, а также само министерство иностранных дел в Иерусалиме. Израильские дипломаты несколько лет добивались от правительства и Минфина улучшения условий оплаты труда. В августе 2018 года состоялась забастовка вспомогательного персонала в посольствах Израиля по всему миру.

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Израиль
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