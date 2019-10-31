ABC: сотрудник СНБ готов выступить на открытых слушаниях по импичменту Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман готов выступить на публичных слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в четверг американский телеканал ABC .

"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

Виндман входил в число лиц, которые слышали в июле телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее на этой неделе Виндман в закрытом режиме ответил на вопросы законодателей из ряда комитетов нижней палаты Конгресса США. Теперь он, по словам источников телеканала, готов принять участие в открытых слушаниях в рамках процедуры импичмента. В публикации не уточняется, когда это может произойти.

Как констатирует телеканал, Виндман стал первым действующим сотрудником Белого дома, который принял участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. 8 октября Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними по этому вопросу. На закрытых слушаниях на этой неделе, как отмечает ABC, Виндман сообщил законодателям, что в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским были пропущены некоторые ключевые фразы.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.