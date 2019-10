"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

28 сентября Трамп выступил с видеообращением в Twitter, где назвал происходящее "величайшим мошенничеством в истории американской политики" и подчеркнул, что в нынешнем противостоянии "на кону стоят" Соединенные Штаты.

8 октября Белый дом направил демократам Палаты представителей письмо, в котором уведомил их, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента. Основанием послужило отсутствие в их расследовании "какого-либо законного конституционного основания, видимости объективности и даже самых элементарных гарантий надлежащего судебного разбирательства".

Каковы шансы на успех?

Вероятность голосования в пользу импичмента фактически сведена к нулю. По подсчетам газет The New York Times и The Washington Post, которые опросили конгрессменов по вопросу об их отношении к перспективе импичмента Трампа, эта идея не пользуется поддержкой большинства даже в Палате представителей, находящейся под контролем Демократической партии. Что касается Сената, то с начала года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают там 53 места из 100 (для импичмента нужно не менее 67 голосов).