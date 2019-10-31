"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2019 года Палата представителей Конгресса США провела первое голосование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, инициированной ранее Демократической партией. Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает проведение расследования действий американского президента. Расследование Мюллера 12 июля 2017 года конгрессмены-демократы Брэд Шерман (от Калифорнии) и Эл Грин (от штата Техас) попытались инициировать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в связи с расследованием комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и подозрениями о том, что Трамп препятствовал этому расследованию, в частности через увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР. 15 ноября шесть конгрессменов-демократов во главе со Стивеном Коэном (Теннеси) попытались инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа на тех же основаниях.

В январе 2019 года спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от Калифорнии) в интервью NBC допустила вероятность запуска процедуры импичмента в отношении Трампа в связи с расследованием Мюллера. Демократы усмотрели доказательства "серьезных преступлений и правонарушений" со стороны президента. В том же месяце Брэд Шерман и Эл Грин вновь попытались инициировать процедуру импичмента на основании тех же обвинений, что и в июле 2017 года (они даже не изменили текст проекта резолюции). В конце мая Пелоси вновь сообщила о возможности начала процедуры импичмента на фоне закрытия дела. Она отметила, что эту идею поддерживает около 15% членов нижней палаты. 1 августа среди демократов в Палате представителей число выступающих за запуск процедуры импичмента превысило число противников этой идеи: "за" высказывалось 118 из 235 конгрессменов-демократов (всего в нижней палате 435 человек). Расизм и женоненавистничество 6 декабря 2017 года Эл Грин вынес вопрос об импичменте Трампу на голосование Палаты представителей полного состава. Он, в частности, обвинял президента в провоцировании распространения в стране практики притеснений и расизма. Так, законодатель напомнил, что Трамп во время беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) упрекнул в применении насилия не только ультраправых активистов и неонацистов, но и их противников. Проект резолюции отклонили, причем он не нашел поддержки не только среди республиканцев, но и среди демократов: против высказались 364 конгрессмена, поддержали 58 .

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Грин предпринял еще одну попытку 19 января 2018 года, на этот раз против проекта резолюции высказалось 355 конгрессменов, а за - 66. В июле 2019 года Палата представителей заблокировала рассмотрение новой резолюции Эла Грина об импичменте Трампу в связи с обвинениями в адрес президента в расизме и женоненавистничестве. Против проголосовали 332 конгрессмена, 95 поддержали ее, еще один воздержался. Поводом послужили высказывания Трампа в Twitter о женщинах-демократах из Конгресса США, "прибывших из других стран и критикующих США". Вместо того чтобы "громко и злобно" поучать американцев, Трамп посоветовал им "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали". "Украинское дело" 24 сентября Нэнси Пелоси объявила о решении запустить официальную процедуру импичмента в отношении Трампа. Поводом к ней стали сведений о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить Киев косвенно помочь ему переизбраться на второй срок в 2020 году.

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Якобы Трамп в телефонном разговоре 25 июля 2019 году потребовал от украинского коллеги начать расследование в отношении Джо Байдена , которого СМИ называли наиболее вероятным соперником Трампа на будущих выборах, и его сына Хантера (по мнению Трампа, Джо Байден, будучи вице-президентом США (2008-2016), мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении украинской газовой компании Burisma, связанной с его сыном. По словам Пелоси, "действия, которые предпринял президент, являются серьезным нарушением Конституции". 29 октября конгрессмены-демократы распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение разбирательства с целью импичмента. Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ, Массачусетс). Ответная реакция Трамп в ответ заявил, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу", и сказал, что начало процедуры импичмента пойдет ему только на пользу. Он назвал происходящее продолжением "охоты на ведьм". 25 сентября по указанию Трампа была обнародована стенограмма его разговора с Зеленским. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.