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Возобновление санкций США в отношении Ирана
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США ввели санкции против строительного сектора Ирана

Вашингтон продлил ограничения в ядерном секторе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установили ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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"Госсекретарь [Майкл] Помпео вводит новые санкции против Ирана и продлевает ограничения в ядерной сфере", - сообщило американское внешнеполитическое ведомство. "Это решение поможет сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения [оружия массового уничтожения (ОМУ)], ограничить способность Ирана сократить свое "время прорыва" до ядерного оружия (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы - прим. ТАСС) и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения [ОМУ] целей", - подчеркнула Ортэгус.

"Госсекретарь принял одновременно два решения, которые имеют последствия с точки зрения санкций... одно из них обозначает строительный сектор Ирана как контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции [КСИР, элитные части ВС Ирана], а другое - выделяет четыре стратегических материала, которые используются в иранской ядерной, военной программах, а также программе создания баллистических ракет", - отметила она.

В связи с первым решением, как уточняет Госдепартамент, вводится запрет на поставки в Иран необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля, а также программного обеспечения для строительного сектора. Второе ограничение подразумевает запрет на продажу определенных видов стальных труб и фольги вне зависимости от конечного назначения.

Как отмечает Ортэгус, это даст США больше возможностей для того, чтобы препятствовать приобретению Ираном "стратегических материалов для КСИР, их строительного сектора и программ, касающихся распространения оружия". "Этими действиями Соединенные Штаты продолжают кампанию по оказанию максимального экономического давления на иранский режим", - заявила пресс-служба.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Возобновление санкций США в отношении Ирана
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