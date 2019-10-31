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Беспорядки в Чили

Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили

Москва стремится усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время демократических дебатов, заявил представитель ведомства высокого ранга

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты видят признаки того, что в общественную дискуссию в Чили вмешиваются "российские интернет-тролли", которые стремятся помешать конструктивному диалогу. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, высказывания которого распространила пресс-служба ведомства.

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"Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время ответственных демократических дебатов вместо того, чтобы позволить гражданам Чили вести свои собственные обсуждения по поводу курса, который должна занять их страна. В этом проблема", - заявил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопрос, считает ли Госдепартамент этих людей связанными непосредственно с российскими властями.

Протесты, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. 27 октября он подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах. На следующий день в столице и других городах возобновились беспорядки.

Теги
Пиньера, СебастьянСШАРоссияЧилиБеспорядки в Чили
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