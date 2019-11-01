В Пекине назвали запрет на использование китайских беспилотников в США "дискриминационным"

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Запрет Министерства внутренних дел США на использование произведенных в Китае беспилотников следует считать дискриминирующими по отношению к китайским компаниям мерами, от которых Вашингтон должен отказаться. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы требуем, чтобы американская сторона перестала оперировать понятиями национальной безопасности, распространяя теорию о так называемой китайской угрозе и без веских причин оказывая давление на предприятия КНР, - заявил он на регулярном брифинге. - Мы надеемся, что американские власти предоставят предприятиям Китая возможность осуществлять нормальную коммерческую деятельность в Соединенных Штатах, предоставят им равноправные, справедливые и недискриминационные условия".

Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, Министерство внутренних дел США ввело временный запрет на использование беспилотников, произведенных в Китае или имеющих китайские комплектующие. По данным издания, американские власти опасаются, что соответствующие летательные аппараты создадут угрозу для инфраструктуры Соединенных Штатов, так как собранная информация может поступить в распоряжение властей КНР, либо оказаться доступной для хакеров.