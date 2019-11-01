Лидер Партии Brexit призвал Джонсона отказаться от нынешней сделки с ЕС

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от нынешнего варианта сделки с ЕС, так как она, по его убеждению, не позволит осуществить Brexit. Об этом он заявил в пятницу, начиная предвыборную кампанию своей политической силы в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

"Это плохая сделка, это не Brexit. Я хочу призвать Джонсона пересмотреть свою сделку, пересмотреть детали этого соглашения. Всеобщие выборы - это возможность нажать кнопку перезагрузки и реализовать иную программу действий", - сказал Фараж.

"Мы никоим образом не восстанавливаем контроль за нашими границами или нашими деньгами. Сделка Бориса дает нам все тяжести членства в ЕС без возможности иметь право голоса. Это приведет к кампании, в результате которой мы заново присоединимся к ЕС", - добавил он. "Мы будем бороться за каждый мандат в Англии, Уэльсе и Шотландии. Не сомневайтесь в нашей готовности и не недооценивайте нашей решимости. Мы настроены на то, чтобы осуществить Brexit", - сказал глава партии евроскептиков.

Предложение сотрудничества

При этом Фараж, который также ведет программу на радиостанции LBC, сослался на интервью, которое президент США Дональд Трамп дал ему накануне. В нем глава Белого дома обратил внимание на то, что сделка с ЕС в нынешнем виде может стать препятствием для заключения соглашения о свободной торговле с США, а также призвал Джонсона и Фаража объединить усилия для реализации Brexit.

Британский премьер не раз заявлял о том, что не пойдет на альянс с Партией Brexit, однако Фараж в пятницу вновь предложил ему поддержку на вышеобозначенных условиях отказа от сделки с ЕС. "Мы все в Партии Brexit готовы поставить интересы страны выше партийных интересов, и мы говорим Борису Джонсону и другим консерваторам: "Сейчас самое время сделать это". Но если они предпочтут не делать этого, то мы осуществим это сами. 17,4 млн человек проголосовали за Brexit, и они заслуживают того, чтобы он был осуществлен", - сказал политик.