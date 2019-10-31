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Brexit

Brexit не состоялся. Джонсон не сумел доказать РФ жизнеспособность либеральных ценностей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Francisco Seco
Ранее британский премьер написал, что если Лондон все-таки выйдет из ЕС 31 октября, то докажет российскому лидеру Владимиру Путину, что либеральная идея не изжила себя

Великобритания 31 октября уже в третий раз не смогла покинуть Евросоюз, а британский премьер-министр Борис Джонсон не смог доказать России и президенту РФ жизнеспособность либеральных ценностей.

Прямую, хотя и не вполне очевидную связь между либеральными ценностями и Brexit к 31 октября провел сам Борис Джонсон, который еще 30 июня написал в своей колонке в The Daily Telegraph: "Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить Brexit к 31 октября, и мы это сделаем".

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Полемика с президентом РФ

Заголовок своей колонки Джонсон сформулировал следующим образом: "Покинув ЕС 31 октября, мы докажем Путину, что он не прав".

Этим заголовком и всей колонкой от 30 июня Джонсон вступил в заочную полемику с президентом РФ, причем на своем британском медийном поле. 27 июня другая британская газета Financial Times опубликовала обширное интервью Владимира Путина, в котором российский лидер в числе прочих тезисов заявил, что Россия выступает против диктата либеральной идеологии, которая должна существовать, но не доминировать. По его словам, современная либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Мощный резонанс

Это интервью вызвало мощный медийный резонанс в Великобритании, где в тот момент велась интенсивная борьба за премьерское кресло после ухода в отставку Терезы Мэй, оказавшейся неспособной завершить процесс выхода из ЕС. Лондон должен был это сделать еще к 29 марта 2019 года, как того требовало Лиссабонское соглашение ЕС. Мэй же лишь выторговала у Брюсселя две отсрочки Brexit - сначала до середины апреля, а затем до 31 октября, однако не смогла предложить никакой программы вывода процесса Brexit из тупика.

Вступив в медийную полемику с российским лидером, карьерный журналист и экс-мэр Лондона Борис Джонсон, который на тот момент был фаворитом среди возможных преемников Мэй, постарался набрать максимум политических очков, одновременно выступив как ревнитель либеральных ценностей и борец за скорейший выход страны из ЕС.

По мнению Джонсона, либерализм не только жив, но и обеспечивает западным странам "процветание на таком уровне, который даже не могли представить себе предыдущие поколения". По словам политика, государства, построенные на фундаменте либерализма, свободы, равенства и верховенства закона, ждет процветание, тогда как отсутствие такого фундамента "в конечном итоге обернется катастрофой".

Либерализм и Brexit

Интересно, как Джонсон сформулировал обоснование о наличии логической связи между либеральными ценностями и выходом из ЕС. По его словам, большинство британцев сделало выбор в пользу выхода из ЕС именно потому, что Евросоюз "начал всерьез подрывать основополагающий принцип либеральной демократии - право людей в ходе выборов отстранять от власти тех, кто принимает законы". По словам британского политика, централизация власти в Брюсселе и отсутствие прозрачности в принятии решений Евросоюзом ведут к кумовству и коррупции, которые не захотели терпеть в Соединенном Королевстве.

В целом, тезисы об антидемократическом и антилиберальном характере Евросоюза были сформулированы Джонсоном еще в годы его работы корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе (1989-1994 годы). Среди ветеранов европейских институтов в бельгийской столице до сих пор ходят истории о деятельности Джонсона и той язвительной критике, которую он обрушивал на европейскую бюрократию.

Что в итоге?

Впрочем, заняв пост премьер-министра, Джонсон не справился с евробюрократией, которая в лице главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье сделала много маленьких и незначительных уступок британскому правительству на переговорах по Brexit, но ни на шаг не сдвинулась в главном - требовании прозрачности границы на острове Ирландия. Это грозит подорвать британский суверенитет над Северной Ирландией, а потому из-за него парламент королевства вот уже год не может ратифицировать соглашение по Brexit.

Однако Джонсон проиграл свое одностороннее пари не только институтам Брюсселя, но и своим политическим оппонентам в парламенте, которые блокировали даже последнюю его надежду - возможность выйти из ЕС 31 октября без соглашения. В результате премьер был вынужден просить новой отсрочки у ЕС - до 31 января 2020 года. Он настолько не хотел этого делать, что 19 октября направил главе Евросовета Дональду Туску сразу два письма: в первом, выполняя требование Вестминстера, он попросил еще три месяца на Brexit, а во втором изложил свою личную просьбу к лидерам ЕС не давать этой отсрочки Лондону.

Реакция европейских лидеров была предопределена - отсрочку Лондон получил в кратчайшие сроки. Причем впервые для этого главы государств ЕС даже не созвали экстренного саммита, а утвердили все простой формальной процедурой, обменявшись электронными письмами.

Денис Дубровин

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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