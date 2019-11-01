Партия Порошенко отказалась подписать обращение Рады к США в защиту полка "Азов"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" не подписала обращение к США с просьбой провести тщательное расследование в отношении "добровольческого" полка "Азов", участвовавшего в конфликте в Донбассе, до включения его в список террористических организаций. Подписи депутатов от фракции Порошенко отсутствуют в письме, опубликованном на сайте украинского парламента.

Всего обращение подписали 39 депутатов, среди которых большинство - от фракций "Слуга народа" и "Батькивщина", есть также несколько подписей от фракции "Голос". Помимо партии Порошенко, обращение не стали подписывать депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Ранее в защиту полка выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а критику в адрес "Азова" он назвал намеренной попыткой дискредитации подразделения. Украинские эксперты связали отказ "Европейской солидарности" подписывать обращение Рады к США с конфликтом между Порошенко и главой МВД, который фактически помешал Порошенко использовать административный ресурс на президентских выборах 2019 года.

В письме, направленном главе Комитета по иностранным делам палаты депутатов Конгресса США Элиоту Энгелю, украинские депутаты заявили, что ряд конгрессменов США назвали "Азов" террористической организацией "на основании непроверенных фактов". Они также обратили внимание на то, что полк является официальной структурой Нацгвардии Украины. В октябре этого года 40 членов Палаты представителей Конгресса США обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список международных террористических организаций. "Азов" был создан под видом добровольческого формирования, в которое вошли наиболее радикальные участники "майдана", для подавления в Донбассе несогласных с государственным переворотом 2014 года на Украине. Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную "прописку" в зоне силовой операции.

К настоящему моменту "Азов" разросся и представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией. Отличительной чертой "Азова" является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг подразделения представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии.