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Молдавия обсудит с РФ проблему транспортных перевозок после акции протеста дальнобойщиков

Экономика несет потери из-за ошибок предыдущего правительства, считают в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии планирует обсудить с РФ нехватку разрешений на транспортные перевозки, которая спровоцировала акции протеста дальнобойщиков в нескольких городах республики. Об этом в пятницу написал на своей странице в Facebook министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан.

"По приглашению Минэкономики 6 ноября в Кишинев прибудет делегация из РФ. На повестке заседания смешанной молдавско-российской комиссии в области автомобильного транспорта в первую очередь <...> вопрос авторизаций", - написал Брынзан.

"Жаль, что перевозчики должны страдать, что мы теряем продукцию, а экономика несет потери из-за ошибок предыдущего правительства, которое допустило отказ от либерализации транспорта [с РФ] и введение квоты", - прокомментировал министр сегодняшние акции протеста. В них приняли участие десятки водителей, которые временно заблокировали на своих тягачах въезды в Кишинев и ряд других крупнейших городов страны.

Теги
РоссияМолдавия
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