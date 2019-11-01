Молдавия обсудит с РФ проблему транспортных перевозок после акции протеста дальнобойщиков

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии планирует обсудить с РФ нехватку разрешений на транспортные перевозки, которая спровоцировала акции протеста дальнобойщиков в нескольких городах республики. Об этом в пятницу написал на своей странице в Facebook министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан.

"По приглашению Минэкономики 6 ноября в Кишинев прибудет делегация из РФ. На повестке заседания смешанной молдавско-российской комиссии в области автомобильного транспорта в первую очередь <...> вопрос авторизаций", - написал Брынзан.

"Жаль, что перевозчики должны страдать, что мы теряем продукцию, а экономика несет потери из-за ошибок предыдущего правительства, которое допустило отказ от либерализации транспорта [с РФ] и введение квоты", - прокомментировал министр сегодняшние акции протеста. В них приняли участие десятки водителей, которые временно заблокировали на своих тягачах въезды в Кишинев и ряд других крупнейших городов страны.