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Франция обеспокоена сообщениями о новых запусках баллистических ракет КНДР

Французский МИД призвал КНДР "соблюдать резолюции СБ ООН"

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Франция с обеспокоенностью приняла к сведению сообщения о новых запусках баллистических ракет, осуществленных КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике МИД Франции.

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"Мы с обеспокоенность приняли к сведению сообщения о новых запусках баллистических ракет, осуществленных Северной Кореей 31 октября, - отметило внешнеполитическое ведомство республики. - Франция подтверждает свое осуждение этих неоднократных запусков, которые подрывают безопасность и стабильность в регионе и являются нарушением резолюций СБ ООН".

МИД Франции призвал КНДР "соблюдать резолюции СБ ООН" и "поскорее приступить к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу программ, связанных с оружием массового уничтожения, а также воздерживаться от провокаций".

КНДР в четверг осуществила новый ракетный запуск в сторону Японского моря. По данным японской береговой охраны, а также министерства обороны страны, ракеты КНДР не достигли территорий Японии или ее исключительной экономической зоны в Японском море.

Теги
ЯпонияКНДРФранция
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