Трамп опроверг сообщения о планах уволить и.о. руководителя аппарата Белого дома

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что может уволить исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Об этом он заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне перед поездкой в штат Миссисипи.

"Нет, у меня очень хорошие отношения с Миком. Мне нравится Мик Малвэни", - сказал американский лидер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава государства рассматривал возможность отправить в отставку Малвэни и назначить на его место министра финансов страны Стивена Мнучина или своего старшего советника Келлиэнн Конуэй. По данным агентства, Трамп был недоволен работой Малвэни.

23 октября президент США написал в Twitter, что "никогда даже не обсуждал этот вопрос с Келлиэнн Конуэй или Стивеном Мнучиным".