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Военная операция Турции на севере Сирии

В Сирии при взрыве на городском рынке погибли 10 человек

Жертвами атаки стали мирные жители, передает Анатолийское агентство

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в городе Телль-Абъяд, который в настоящий момент находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА). Об этом сообщило в субботу Анатолийское агентство.

По его данным, взрыв прогремел на одном из городских рынков, его жертвами стали мирные жители.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. В ходе операции Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъд.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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