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Компания - владелец греческого танкера отрицает причастность к утечке нефти близ Бразилии

Шедшее из Венесуэлы в Малайзию судно прибыло в место назначения "без каких-либо проблем в ходе плавания, и весь груз был разгружен без каких-либо потерь", отмечается в заявлении Delta Tankers

ТАСС, 2 ноября. Греческая компания Delta Tankers, которой принадлежит танкер Bouboulina, отрицает, что судно стало источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии. Об этом сообщило в субботу агентство France Presse со ссылкой на заявление судовладельца.

Как в нем говорится, судно, шедшее из Венесуэлы в Малайзию, "прибыло в место назначения без каких-либо проблем в ходе плавания, и весь груз был разгружен полностью и без каких-либо потерь".

В пятницу телеканал Globo сообщил, что, как свидетельствуют предварительные результаты расследования, обнародованные властями Бразилии, именно утечка с греческого танкера стала причиной загрязнения нефтью.

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БразилияГреция
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