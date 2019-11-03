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Трамп: демократы используют процедуру импичмента, чтобы победить на выборах в 2020 году

Комментируя первое голосование в рамках процедуры импичмента, президент США отметил, что это "авантюра" и "фальсификация"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США инициировали процедуру импичмента, чтобы добиться победы на предстоящих в 2020 году выборах в стране. Уверенность в этом выразил в субботу американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали американские новостные телекомпании.

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Трампа попросили прокомментировать прошедшее в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента. "Это авантюра. Это фальсификация, демократы используют ее [процедуру] в политических целях, чтобы попытаться выиграть выборы [в 2020 году], на которых они не одержат победу", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что закрытые слушания в рамках процедуры импичмента в Палате представителей "проходят хорошо", а также упрекнул демократов в том, что они не публикуют стенограммы этих заседаний.

Палата представителей Конгресса США провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента Трампа, инициированной Демократической партией. Нижняя палата одобрила резолюцию, которая поддерживает расследование действий президента США. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, во время разговора он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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