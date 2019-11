Угроза импичмента и ожидание белого рыцаря. До выборов в США остался год

В Айове, знаковом для претендентов на пост президента штате, где 3 февраля пройдут первые в США собрания партийных активистов по выдвижению делегатов на национальные партийные съезды, согласно последнему опросу газеты The New York Times и исследовательской службы Сиенна-колледжа, Байден оказался на четвертом месте, пропустив вперед 70-летнюю Элизабет Уоррен, сенатора от штата Массачусетс, которую поддерживают 22% потенциальных избирателей, 78-летнего сенатора от Вермонта Берни Сандерса с 19% поддержки, 37-летнего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа с 18%. Байдена поддержали 17% опрошенных. В штате Нью-Гэмпшир, где 11 февраля состоится вторая после Айовы проба сил, Байден с поддержкой в 15% оказался на третьем месте по итогам последних опросов, уступив лидерство Сандерсу и Уоррен. В этом штате Байдену приходится также оглядываться на Пита Буттеджаджа, которого поддерживают 10% избирателей-демократов.

В условиях, когда способность Джо Байдена сплотить ряды демократов оказалась под вопросом, лидеры парии, по свидетельству The New York Times, "занялись привычным делом: их одолевают сомнения по поводу претендентов на пост президента, и они жаждут, чтобы в последний момент в борьбу вмешался белый рыцарь, гарантирующий им победу". На эту роль примеряют политиков из старой когорты - бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, ранее уже участвовавшего в борьбе за Белый дом, бывшего губернатора штата Массачусетс Девала Патрика, бывшего госсекретаря США Джона Керри, бывшего министра юстиции и генпрокурора Эрика Холдера и даже называют имя Хиллари Клинтон, проигравшей Дональду Трампу президентские выборы в 2016 году. Ссылаясь на лиц, близких к Хиллари Клинтон и Майклу Блумбергу, The New York Times отмечает, что "единственным сценарием, при котором они рассмотрели бы возможность выдвижения кандидатуры, стало бы решение Джо Байдена выйти из борьбе или резкое ослабление его позиций".

Темная лошадка

В нынешней предвыборной кампании не исключены и сюрпризы со стороны претендентов-демократов, которые сейчас находятся в нижней части "турнирной таблицы". В частности, интернет-портал Elections Central обратил внимание на то, что еще несколько месяцев назад совершенно никому не известный 44-летний бизнесмен Эндрю Янг с уровнем популярности около 3% уже четырежды сумел преодолеть отборочное "сито" для участия в общенациональных теледебатах и выдвигает неординарные инициативы о "дивидендах свободы" - выплате каждому взрослому американцу по $1 тыс. в месяц для стимулирования экономики. По данным опроса издания Business Insider, Янг сейчас пользуется наибольшей поддержкой в той группе потенциальных избирателей-демократов, кто не готов голосовать за Байдена, Уоррен или Сандерса. В связи с этим газета Politico не исключает возможности того, что Янгу удастся отобрать часть сторонников у либерального сенатора Берни Сандерса, а в дальнейшем, по оценке издания, он был бы "весьма удобным кандидатом в вице-президенты" для любого из нынешних лидеров предвыборной гонки.

13 недель до собраний в Айове

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 13 недель - 3 февраля - в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.