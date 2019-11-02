Угроза импичмента и ожидание белого рыцаря. До выборов в США остался год

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Ровно год остался до предстоящих 3 ноября 2020 года всеобщих выборов в США, на которых будут избраны президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 34 сенатора, губернаторы 13 штатов и мэры нескольких городов.

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Один из участников схватки за Белый дом известен - это 73-летний республиканец Дональд Трамп. О намерении добиваться второго срока на посту президента он объявил еще в день его инаугурации 20 января 2017 года. В нынешнем году у него появились конкуренты-однопартийцы: вступить в предвыборную гонку решили бывший губернатор Северной Каролины Марк Сэнфорд, бывший конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш и бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. Как свидетельствуют результаты проведенного в середине октября журналом The Economist и исследовательской службой YouGov (Economist/YouGov Poll) опроса 1500 потенциальных избирателей, какой-либо угрозы для Трампа они не представляют, поскольку уровень их популярности находится в пределах трехпроцентной статистической погрешности: Уолша и Сэнфорда поддерживают по 2% опрошенных, Уэлда - 3%, в то время как уровень поддержки Трампа среди республиканцев - 86%. Импичмент как фактор предвыборной борьбы На уровень поддержки Трампа могут повлиять попытки демократов в Палате представителей Конгресса США добиться его импичмента на фоне скандала вокруг состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который сейчас добивается выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии.

31 октября Палата представителей 232 голосами против 196 приняла резолюцию в поддержку начатого демократами расследования действий Трампа. Однако даже если Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, выдвинет по итогам расследования официальные обвинения против Трампа, вероятность голосования в пользу импичмента в Сенате фактически сводится к нулю, поскольку там большинство принадлежит республиканцам. Попытка импичмента президента за год до выборов дала повод американскими политическими комментаторами выдвигать всевозможные предположения - зачастую весьма экзотические - по поводу того, как будет развиваться ситуация. Газета Washington Examiner предположила, что в бюллетень для голосования вместо Трампа может быть внесено имя вице-президента Майкла Пенса или бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Более экзотическую версию, по информации интернет-издания Deadline, высказала политический комментатор Мика Бжезински, дочь известного американского политика Збигнева Бжезинского: по ее мнению, на выборы 2020 года могла бы пойти Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. Еще один политический комментатор, Марет Уотч, считает, что по итогам начатой демократами в Конгрессе кампании Трампа отрешат от должности президента, но дадут ему возможность участвовать в выборах. Белый рыцарь для демократов Весьма непростая ситуация сложилась за год до дня выборов в лагере демократов. Бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена поддерживает около трети потенциальных избирателей-демократов, однако сбор средств на ведение его компании фактически застопорился, и у него на руках сейчас имеется лишь около $9 млн. Этот факт, а также его совсем незажигательное выступление на последних общенациональных теледебатах в штате Огайо, где он нечетко формулировал свои мысли и останавливался на середине фразы, вызывают явную обеспокоенность в руководстве партии. Как образно выразился бывший советник президента Барака Обамы Дэвид Аксельрод, "когда впереди маячит Трамп, существует озабоченность по поводу того, что лошадь, на которую делают ставки, захромает или ей не хватит сил до финиша". В Айове, знаковом для претендентов на пост президента штате, где 3 февраля пройдут первые в США собрания партийных активистов по выдвижению делегатов на национальные партийные съезды, согласно последнему опросу газеты The New York Times и исследовательской службы Сиенна-колледжа, Байден оказался на четвертом месте, пропустив вперед 70-летнюю Элизабет Уоррен, сенатора от штата Массачусетс, которую поддерживают 22% потенциальных избирателей, 78-летнего сенатора от Вермонта Берни Сандерса с 19% поддержки, 37-летнего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа с 18%. Байдена поддержали 17% опрошенных. В штате Нью-Гэмпшир, где 11 февраля состоится вторая после Айовы проба сил, Байден с поддержкой в 15% оказался на третьем месте по итогам последних опросов, уступив лидерство Сандерсу и Уоррен. В этом штате Байдену приходится также оглядываться на Пита Буттеджаджа, которого поддерживают 10% избирателей-демократов.

В условиях, когда способность Джо Байдена сплотить ряды демократов оказалась под вопросом, лидеры парии, по свидетельству The New York Times, "занялись привычным делом: их одолевают сомнения по поводу претендентов на пост президента, и они жаждут, чтобы в последний момент в борьбу вмешался белый рыцарь, гарантирующий им победу". На эту роль примеряют политиков из старой когорты - бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, ранее уже участвовавшего в борьбе за Белый дом, бывшего губернатора штата Массачусетс Девала Патрика, бывшего госсекретаря США Джона Керри, бывшего министра юстиции и генпрокурора Эрика Холдера и даже называют имя Хиллари Клинтон, проигравшей Дональду Трампу президентские выборы в 2016 году. Ссылаясь на лиц, близких к Хиллари Клинтон и Майклу Блумбергу, The New York Times отмечает, что "единственным сценарием, при котором они рассмотрели бы возможность выдвижения кандидатуры, стало бы решение Джо Байдена выйти из борьбе или резкое ослабление его позиций". Темная лошадка В нынешней предвыборной кампании не исключены и сюрпризы со стороны претендентов-демократов, которые сейчас находятся в нижней части "турнирной таблицы". В частности, интернет-портал Elections Central обратил внимание на то, что еще несколько месяцев назад совершенно никому не известный 44-летний бизнесмен Эндрю Янг с уровнем популярности около 3% уже четырежды сумел преодолеть отборочное "сито" для участия в общенациональных теледебатах и выдвигает неординарные инициативы о "дивидендах свободы" - выплате каждому взрослому американцу по $1 тыс. в месяц для стимулирования экономики. По данным опроса издания Business Insider, Янг сейчас пользуется наибольшей поддержкой в той группе потенциальных избирателей-демократов, кто не готов голосовать за Байдена, Уоррен или Сандерса. В связи с этим газета Politico не исключает возможности того, что Янгу удастся отобрать часть сторонников у либерального сенатора Берни Сандерса, а в дальнейшем, по оценке издания, он был бы "весьма удобным кандидатом в вице-президенты" для любого из нынешних лидеров предвыборной гонки. 13 недель до собраний в Айове Старт предвыборной кампании в США будет дан через 13 недель - 3 февраля - в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

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