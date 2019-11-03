Помощник Трампа отказался явиться в Конгресс на слушания в рамках процедуры импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США Роберт Блэр, слышавший телефонный разговор Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, не явится 4 ноября на слушания в нижнюю палату Конгресса в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на адвоката советника Уита Эллермана.

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Блэр входит в число помощников Трампа, а также является старшим советником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Демократы в Палате представителей вызвали советника, чтобы задать ему вопросы, касающиеся политики администрации США в отношении Украины.

"Блэр попал в ситуацию, когда он обязан выполнить свой долг перед двумя равнозначными ветвями власти. Он не может разрешить такой конфликт", - пояснил Эллерман. "В свете ясного указания со стороны исполнительной ветви власти Блэр со всем уважением отказывается являться и давать показания. Он выполнит свой долг, как только конфликт будет разрешен", - добавил адвокат.

Блэр ранее работал в административно-бюджетном управлении Белого дома и отвечал за программы, касающиеся национальной безопасности страны. По данным CNN, он входил в число лиц, которые слышали состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским. Эта беседа вызвала скандал в Вашингтоне и стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.