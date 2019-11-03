Джонсон заявил, что Трамп заведомо не прав в своей оценке сделки по Brexit

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп ошибается, считая, что сделка между Лондоном и Брюселем по Brexit может стать препятствием для заключения торгового соглашения с США. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News .

"В этом отношении он заведомо не прав, любой, кто посмотрит на эту сделку, поймет, что это отличная сделка", - сказал Джонсон.

Слова Джонсона стали ответом на высказанные ранее Трампом опасения по поводу того, что соглашение Великобритании с ЕС может стать препятствием для углубления торговых связей между Лондоном и Вашингтоном.

В четверг в интервью британской радиостанции LBC Трамп заявил, что "при некоторых аспектах сделки" Вашингтон не сможет заключить соглашение о свободной торговле с Лондоном. "Вы не можете сделать это, вы не можете торговать, мы не можем заключить торговое соглашение с Великобританией", - сказал Трамп, не пояснив, о каких именно аспектах нынешнего варианта сделки Великобритании и ЕС идет речь.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился.