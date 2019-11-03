В Конгрессе США рассказали о дате начала публичных слушаний по импичменту Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа может начаться в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News конгрессмен Джим Хаймс (демократ от штата Коннектикут), входящий в состав спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса.

"Скорее всего, публичные слушания начнутся в пределах двух-трех недель. Следует понимать, что нельзя говорить совершенно точно о сроках, потому что нам предстоит взять показания у еще нескольких свидетелей перед тем, как приступать к публичным слушаниям", - отметил демократ. "Скорее всего, публичные, транслируемые по телевидению слушания начнутся в ближайшие две-три недели", - добавил конгрессмен.

Хаймс практически уверен, что бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону была направлена повестка на слушания в рамках импичмента Трампа в нижней палате Конгресса. "Я верю в то, что Джону Болтону направили повестку. Я не уверен в этом на сто процентов, но считаю, что так оно и есть", - сказал демократ. Он напомнил, что Болтон больше не является сотрудником Белого дома и вправе игнорировать рекомендации администрации США.

Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси в пятницу в интервью агентству Bloomberg выразила мнение, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента президента США начнется в ноябре. Палата представителей Конгресса США провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента. Нижняя палата одобрила резолюцию, которая поддерживает расследование действий президента США. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.