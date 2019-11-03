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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что "совершенно уверен" в победе на президентских выборах в 2020 году

Глава Белого дома также отметил, что "люди не хотят слышать об импичменте"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что "совершенно уверен" в своей победе на президентских выборах, которые пройдут ровно через год - 3 ноября 2020 года. Беседу Трампа с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

Главу государства спросили, уверен ли он в том, что сможет переизбраться на второй срок. "Совершенно уверен. У нас все очень хорошо по опросам", - отметил глава государства. "Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так, что демократы работают со СМИ", - добавил Трамп.

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 13 недель - 3 февраля - в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд.

Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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