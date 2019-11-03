Претендентка в президенты США отрицает, что ей предлагали пост в администрации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Конгрессвумен Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи), являющаяся претендентом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, отрицает, что ей предлагали должность в администрации республиканца Дональда Трампа. Об этом Габбард заявила в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Законодателя попросили прокомментировать слова бывшего советника президента США Стива Бэннона, утверждавшего в том же эфире, что с Габбард проводили собеседование на предмет зачисления в администрацию президента Трампа. "Прежде всего я хотела бы сказать, что была там не по поводу приема на работу, а для обсуждения своих взглядов на внешнюю политику. Я воспользовалась этим шансом в надежде на то, что смогу как-то повлиять на президента и отвести от него ястребов-неоконов вроде Джона Болтона (бывшего помощника президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС)", - ответила демократ.

"Для окончательной ясности я скажу, что баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу", - отметила конгрессвумен. Она заявила о намерении воссоздать Демократическую партию США так, чтобы она "представляла подлинные интересы народа и сражалась бы за них". Габбард раскритиковала нынешний Национальный комитет демпартии за игнорирование чаяний простых избирателей. "Я не буду баллотироваться в качестве кандидата от третьей партии", - заверила она. Бэннон в интервью Fox News назвал Габбард типом человека, подходящего для службы в федеральном правительстве ввиду схожести принципов во внешней политике.

Габбард принципиально выступает против вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число фаворитов гонки демократов.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.