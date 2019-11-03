Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа могут опубликовать в ближайшие пять дней

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Стенограммы дачи показаний свидетелей, опрашиваемых в рамках проводимой демократами процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом сообщила в воскресенье в интервью телекомпании CBS член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Спиер (демократ от штата Калифорния).

"Думаю, вы увидите все стенограммы [дачи показаний], которые будут опубликованы, вероятно, в течение ближайших пяти дней", - отметила законодатель из спецкомитета, который занимается разбирательством в рамках процедуры импичмента. "Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу", - добавила Спиер.

Ранее в воскресенье конгрессмен Джим Хаймс (демократ от штата Коннектикут), входящий в состав спецкомитета, заявил, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две - три недели.

Палата представителей провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента. Она одобрила резолюцию, которая поддерживает расследование действий президента США. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.