Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламентская "двадцатка" в Токио обсуждает открытую и свободную экономику

С российской стороны в работе форума примет участие делегация представителей обеих палат парламента

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Шестой по счету саммит спикеров парламентов стран "Большой двадцатки", организованный при поддержке Межпарламентского союза (IPU), начал в понедельник свою работу в японской столице, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В последние годы нарастает движение популистов и антиглобалистов. Но протекционистские меры вызывают не только напряженность между странами, но и приводят к замедлению экономического развития как отдельных стран, так и международной экономики в целом", - отметила во вступительном слове спикер верхней палаты парламента Японии Акико Санто. Она также подчеркнула, что протекционизм в экономике не приведет к положительным результатам, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. По мнению Санто, парламентарии G20 должны "играть роль якоря, который сдержит дрейф в сторону негативных экономических тенденций".

Спикер верхней палаты парламента Японии подчеркнула, что тема свободной и открытой экономики станет ключевой в ходе парламентской "двадцатки". "Продвижение открытой, свободной торговли и инвестиций, использование информационных технологий, развитие общества, ориентированного на человека, и достижение целей устойчивого развития - ключевые темы, которые нам предстоит обсудить", - пояснила она.

С российской стороны в работе форума примет участие делегация представителей обеих палат парламента. В частности, в ее состав вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичКосачев, Константин ИосифовичЯпонияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
В Пентагоне заявили, что патруль США не попал под обстрел в Сирии
В ведомстве указали, что снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой двигались американские солдаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС