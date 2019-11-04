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МИД Эстонии не готовит визит президента страны в Москву на День Победы

По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, эстонский МИД однозначно рекомендует Керсти Кальюлайд не совершать подобный визит

ТАЛЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Эстонии не ведет подготовку к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

"Если вам интересно, ведутся ли приготовления в министерстве иностранных дел, то мой ответ - "нет", - заявил он порталу ERR.

По словам Рейнсалу, эстонский МИД однозначно рекомендует президенту не совершать подобный визит.

"Давайте также посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение, - добавил он. - И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит".

Ранее Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен пройти 17-19 июня 2020 года в Тарту. Она отметила, что форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

18 апреля Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. Позднее ее принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в будущем году.

Теги
Адер, ЯношНиинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичЭстонияРоссияКальюлайд, Керсти
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