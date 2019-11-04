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СМИ: крупная военная колонна США выдвинулась с северо-востока Сирии к границе с Ираком

В состав колонны входят армейские внедорожники и военная строительная техника
Описание
© EPA-EFE/BRANDEN BOURQUE / US MARINE COPRS / DEPARTMENT OF DEFENSE

ТАСС, 4 ноября. Колонна, состоящая из десятков единиц американской военной техники, включая тяжелые грузовики, выдвинулась из северо-восточных районов Сирии в направлении границы с Ираком. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

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В состав колонны также входят армейские внедорожники и военная строительная техника, которую перевозят на специальных платформах. По имеющимся данным, она направилась к контрольно-пропускному пункту "Эль-Валид", расположенному в северной части сирийско-иракской границы.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере арабской республики, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке. 21 октября агентство Reuters сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу и направилась в иракскую провинцию Дахук, входящую в состав Иракского Курдистана. В Багдаде подчеркнули, что речь идет о транзите. 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака на родину.

Теги
СШАИракСирия
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