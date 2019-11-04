Экс-посол США на Украине заявила, что Киев опасался адвоката Трампа

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков опасался деятельности адвоката президента США Рудольфа Джулиани, касающейся проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, поскольку не хотел, чтобы Киев втягивался во внутреннюю политику США. Об этом свидетельствует обнародованная в понедельник стенограмма показаний, которые дала ранее под присягой специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США бывший посол США на Украине Мари Йованович. Документ был опубликован с купюрами этим комитетом, в котором Йованович 11 октября выступила в закрытом режиме.

"Он [Аваков] сказал мне, что Джулиани пытался связаться с ним, и ему это удалось, когда Аваков был в Соединенных Штатах либо в конце января, либо в начале февраля, и они коротко поговорили по телефону. Но он сказал также, что на самом деле не хотел встречаться с мэром Джулиани, потому что беспокоился по поводу того, что они делали", - сказала дипломат американским законодателям.

"Он считал, что это очень опасно, что Украина все эти годы с момента обретения независимости имела двухпартийную поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, и начинать втягиваться в американскую политику, во внутреннюю политику США, для Украины было опасно", - добавила Йованович.

Порошенко надеялся на поддержку

По ее словам, о том, что Джулиани является личным адвокатом Трампа, были осведомлены все в правительстве Украины. "Да, все это знали", - сказала она. При этом некоторые, как, например, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, надеялись с помощью Джулиани выйти на самого американского лидера.

"Надо помнить, что все это было во время президентских выборов на Украине. И для президента [Петра] Порошенко цифры складывались не слишком хорошо. Так что, я думаю, всегда была надежда, что президент Трамп поддержит кандидатуру президента Порошенко. Этого хотел президент Порошенко", - убеждена Йованович.

"Я думаю, что Луценко надеялся, что, может быть, в результате того, что он предоставит информацию, которая интересует Джулиани, возможна будет поддержка", - подчеркнула экс-посол.

Скандал вокруг Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.