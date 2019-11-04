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Brexit

Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit

Британский премьер заявил, что страна покинет ЕС к концу января 2020 года

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit. Такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

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"Если я буду избран премьер-министром, то в первый же день работы нового парламента мы начнем процесс по реализации Brexit и мы покинем [ЕС] к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована (с Брюсселем - прим. ТАСС)", - написал Джонсон. Копию письма он разместил в Twitter.

В этом же письме он попросил Корбина дать ответ по поводу позиции лейбористов относительно Brexit. В частности, Джонсон спросил лидера оппозиции, считает ли тот необходимым уважать волю британцев, высказанную на референдуме 2016 года, и намерены ли лейбористы оставить Великобританию в таможенном союзе с ЕС после "развода". Премьер-министр также задал Корбину вопрос, сколько времени в случае победы на выборах тот отвел бы на новые переговоры с ЕС, была бы новая сделка вынесена на общенациональный референдум, и, если да, то когда состоялся бы новый плебисцит и сколько на него было бы потрачено средств. Также Джонсон поинтересовался, стала бы Лейбористская партия вообще выступать за отмену Brexit в случае "подвешенного парламента", когда ни одна из партий не получает решающего большинства.

"Я и избиратели с интересом ждем ваших ответов", - написал премьер-министр, добавив: "Уже очевидно, что ваш план приведет к годам затратной задержки [Brexit] и продлит этап разрозненности нашего общества". "Я ясно заявляю о моей позиции в отношении Brexit и о том, как мы поможем стране двигаться вперед. Пришло время Лейбористской партии также высказаться со всей ясностью", - написал Джонсон.

Теги
ВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиДжонсон, Борис
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