Трамп заявил, что не знаком с бывшим послом США на Украине

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал экс-посла США на Украине Мари Йованович "очень хорошей женщиной", и это все, что он знает о ней. Об этом он заявил в понедельник в беседе с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Кентукки. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса опубликовал в понедельник стенограмму показаний Йованович с купюрами в рамках расследования дела об импичменте в отношении американского лидера.

"Я действительно не знаю ее, но, если вы посмотрите стенограмму [телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля], то он не высказывал какой-то лояльности, - сказал Трамп. - Я уверен, что она [экс-посол США на Украине] очень хорошая женщина, но я ничего больше о ней знаю".

"Осведомитель получил много лживой информации, надо посмотреть, кто он, - отметил президент. - Если посмотреть на стенограмму, то показания осведомителя совсем не верны. Первый, второй осведомители - все пропали после того, как я опубликовал стенограмму разговора".

Йованович, в частности, убеждена, что ее увольнения добивались экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, адвокат президента США Рудольф Джулиани, а также его партнеры Лев Парнас и Игорь Фруман.