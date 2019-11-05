Число пострадавших во время протестов в Чили превысило 1600 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 1659 человека были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили с 17 октября. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт прав человека республики.

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По его данным, 40 пострадавших получили пулевые ранения, 473 человек были ранены дробью, 305 - из огнестрельного оружия, тип которого не был установлен. Число задержанных в ходе протестов достигло 4364 человек, среди них 479 - несовершеннолетние.

В понедельник в столице и других городах страны снова прошли массовые протесты против социальной политики правительства, которые сопровождались столкновениями с правоохранительными органами. По данным полиции Чили, на площади Бакедано в стражей порядка кидали бутылки с зажигательной смесью. "Двое полицейских <...> были срочно доставлены в больницу с серьезными ожогами лица", - говорится в Twitter полиции.