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СМИ: турецкие беспилотники атаковали селение возле приграничного города в Сирии

Агентство Firat отмечает, что в Даудии находятся не только местные жители, но и часть населения Телль-Тамера, покинувшая его после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии

ТАСС, 5 ноября. Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по селению близ сирийского приграничного города Телль-Тамер. Об этом во вторник сообщило агентство Firat.

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По поступившей информации, "несколько беспилотников, стоящих на вооружении турецкой армии, бомбардировали населенный пункт Даудия, расположенный в пригороде Телль-Тамер". Отмечается, что в настоящее время в Даудии находятся не только местные жители, но и часть населения Телль-Тамера, покинувшая его после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Сведений о возможных жертвах или разрушениях после налета турецких БПЛА не поступало.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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