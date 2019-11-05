СМИ: турецкие беспилотники атаковали селение возле приграничного города в Сирии

ТАСС, 5 ноября. Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по селению близ сирийского приграничного города Телль-Тамер. Об этом во вторник сообщило агентство Firat.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По поступившей информации, "несколько беспилотников, стоящих на вооружении турецкой армии, бомбардировали населенный пункт Даудия, расположенный в пригороде Телль-Тамер". Отмечается, что в настоящее время в Даудии находятся не только местные жители, но и часть населения Телль-Тамера, покинувшая его после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Сведений о возможных жертвах или разрушениях после налета турецких БПЛА не поступало.