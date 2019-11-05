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Беспорядки в Чили

Президент Чили заявил, что не уйдет в отставку под давлением протестующих

Себастьян Пиньера отметил, что был избран демократическим путем и и имеет обязательства перед теми, кто проголосовал за него

ТАСС, 5 ноября. Президент Чили Себастьян Пиньера не намерен покидать высший государственный пост до окончания своего мандата в 2022 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, опубликованном во вторник.

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"Нет", - сказал Пиньера, отвечая на вопрос о готовности досрочно покинуть пост. "Конечно же, я останусь до окончания срока. Я был избран демократическим путем большинством чилийцев, и у меня есть обязательства перед теми, кто меня избрал, и перед всеми чилийцами", - добавил глава государства.

В то же время Пиньера признал свою ответственность за возникшее в стране социальное недовольство, которое спровоцировало массовые антиправительственные протесты. "Я признаю свою ответственность, но я не единственный [кто виноват в сложившейся ситуации]. Конечно, мне хотелось бы решить все проблемы в одну секунду. Но я не могу этого сделать. Зато мы можем увеличить финансирование [в сфере] социальной политики и улучшить ее качество", - сказал чилийский лидер.

Глава государства также заявил о готовности провести реформы, в том числе те, которые подразумевают внесение поправок в конституцию. "После того как мы восстановим общественный порядок, дискуссия не закончится, а начнется ее второй этап, во время которого мы будем говорить обо всем, включая изменение конституции", - пообещал он.

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ЧилиБеспорядки в Чили
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