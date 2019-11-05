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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Иран 6 ноября начнет обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

Помимо урана, в Фордо будут обогащать стабильные изотопы, отметил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи Сергей Карпов/ТАСС
Описание
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи
© Сергей Карпов/ТАСС

ТЕГЕРАН, 5 ноября /ТАСС/. Иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо. Об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%", - цитирует его агентство ISNA.

По словам Салехи, до заключения ядерной сделки "Иран обогащал уран в Фордо до 20%". "Сегодня у нас достаточно запасов урана, обогащенного до 20%", - добавил он.

Чиновник отметил, что наполнение газом центрифуг на объекте "произойдет в среду в присутствии представителей Международного агентства по атомной энергии".

Также он сообщил, что, помимо урана, в Фордо будут обогащать стабильные изотопы.

5 ноября президент исламской республики Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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