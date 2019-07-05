Иран сокращает обязательства по ядерной сделке — и вот причины

Иран снимает с себя часть обязательств по ядерной сделке (СВПД), заключенной с США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией в 2015 году. Власти Исламской республики объявили, а МАГАТЭ подтвердило, что его страна нарастила запасы низкообогащенного урана выше пределов, установленных договором. После 7 июля (когда истекает ультиматум Ирана по участию в Совместном всеобъемлющем плане действий, призванном гарантировать мирный характер иранской ядерной программы) Тегеран продолжит сокращать свои обязательства, сообщило ранее агентство Tasnim. Следующим шагом станет обогащение урана до уровня более 3,67%, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Россия, страны ЕС и Китай призывают Иран вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств. В Тегеране считают соблюдение соглашения в его нынешнем виде невыгодным, поскольку в 2018 году из СВПД вышли США, введшие против Ирана экономические санкции.
О чем готов договариваться Иран?
Даже после того, как США прекратили выполнение своих обязательств по СВПД, Тегеран еще в течение года пробовал спасти соглашение. В руководстве Исламской Республики к компромиссу с Западом призывает президент Роухани, пользующийся репутацией умеренного политика. В Тегеране хотели бы сохранить экономические связи со странами ЕС, не вышедшими из сделки, однако европейский бизнес стремительно уходит из Ирана, сводя выгоды от сохранения соглашения на нет. В Тегеране, пошедшем на частичный пересмотр СВПД, свою позицию считают прагматичной. Представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави называет отказ от части обязательств "обратимым" и увязывает его с позицией стран ЕС: с точки зрения Мусави, те еще могут спасти сделку, если согласятся торговать с Ираном в обход американских санкций.
На что согласны европейцы и почему это не устраивает Тегеран?
В Лондоне, Париже и Берлине предпринимают шаги навстречу Ирану. Европейские державы создали механизм финансового обмена с Исламской Республикой (INSTEX), позволяющий обходить ограничения, наложенные США. Однако объем транзакций, которые планируется осуществлять по этому каналу, невелик. В Тегеране более всего хотели бы сохранить для своей нефти доступ на европейские рынки — однако ЕС против: такое решение означало бы для него конфронтацию с США. По состоянию на сегодняшний день Евросоюзу почти нечего предложить Ирану, чтобы сохранить его заинтересованность в СВПД. Именно это и определяет действия Тегерана.
В чем суть ядерной проблемы Ирана? У него было ядерное оружие?
Иран приступил к развитию собственной ядерной программы во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (1941–1979). Поддержку ему оказали США в рамках программы администрации президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра "Атомы ради мира" (Atoms for Рeace), направленной на сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. В 1959 году США предоставили ядерному исследовательскому центру Тегеранского университета реактор малой мощности.
С 1958 года Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 1 июля 1968 года подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1970 году).
Со временем у мирового сообщества возникли подозрения, что Иран, ставший в 1979 году Исламской Республикой, работает над созданием не только "мирного атома". В начале 2000-х западные страны и МАГАТЭ обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". Готового оружия массового поражения у Ирана зафиксировано не было. Но технологии, разрабатываемые в стране, могли быть использованы для его производства. Официальный Тегеран отверг эти обвинения и продолжил обогащать уран. В ответ последовали суровые санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН.
Что за ядерная сделка?
Это международное соглашение, принятое для снижения напряженности вокруг ядерной программы Тегерана. 14 июля 2015 года Исламская Республика Иран (ИРИ) и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили 159-страничный договор, получивший название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снял с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 января 2016 года.
Что Иран получал взамен?
Существенное смягчение санкционного режима, который препятствовал экономическому развитию страны. В частности, власти США объявили об освобождении от санкций 59 физических лиц (граждан Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов (в их числе нефтяные танкеры). Кроме того, были разблокированы средства из замороженных в зарубежных банках активов, снят запрет на закупку иранской нефти, запрет на инвестиции в Иран и запрет на поставку туда технологий для нефтяного сектора. Иранцам вернули доступ к международной системе расчетов SWIFT, а их западным партнерам разрешили возобновить с ними финансовые контакты.
Почему Трамп хотел, чтобы США вышли из сделки?
Глава Белого дома не раз называл ядерную сделку "худшей из всех, что [он] когда-либо видел". В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. К их числу президент относил сроки действия многих из ограничений на ядерную деятельность: они должны истечь к 2031 году, а Трамп хотел бы сделать их бессрочными. Кроме того, он настаивал на ужесточении режима проверки иранских ядерных объектов и привязке к СВДП запрета на разработку ИРИ баллистических ракет.
Опасения относительно иранской угрозы получили отражение в новой стратегии Белого дома. В документе говорилось, что США будут противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана и сдерживать его агрессию, оживят для этой цели взаимодействие с рядом государств в регионе, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания совместного давления на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
В сентябре 2017 года на полях ГА ООН Трамп заявил, что принял решение по соглашению с Ираном. 8 мая 2018 года он объявил о выходе из СВПД, а Министерство финансов пояснило, что санкции против Тегерана вновь начнут действовать через 90–180 дней.
Какие были условия договора?
Ядерная сделка требовала от Ирана:
• сократить запасы урана на 97% (с 10 тонн до 300 кг);
• отказаться от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония. Договор разрешил Ирану обогащать уран лишь на 3,67% (уран с обогащением до 20% используется в исследовательских и экспериментальных реакторах, до 90% — для ядерного оружия);
• снизить число центрифуг с 20 тыс. до 5 тыс. (дополнительную 1 тыс. центрифуг Ирану разрешили использовать для научных целей);
• разрешить инспекции и мониторинг деятельности ядерных объектов;
• исключить "возможные военные аспекты" (possible military dimensions, PMD) в иранской ядерной программе.
Артур Громов, Александр Мосесов, Игорь Гашков