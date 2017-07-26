Трамп: США могут заявить, что Иран не выполняет условия сделки по атому

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. США в будущем могут заявить о том, что Иран не соблюдает условия соглашения о его ядерной программе. Об этом Дональд Трамп сообщил в опубликованном во вторник интервью газете The Wall Street Journal.

До этого Госдепартамент после вступления Трампа в должность президента уже дважды уведомлял Конгресс о том, что Иран соблюдает положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этого требует национальное законодательство США, принятое после разработки СВПД. Проверки относительно соблюдения Тегераном данного соглашения проводятся каждые три месяца.

"Мы были невероятно любезны по отношению к ним (иранцам - прим. ТАСС), признав, что они соблюдают [условия соглашения]", - отметил Трамп. При этом он подчеркнул, что США тщательно изучают деятельность Ирана в ядерной сфере. Отвечая на вопрос газеты, считает ли он, что по итогам очередных проверок Вашингтон признает, что Тегеран не выполняет положений СВПД, Трамп заявил: "Лично я так считаю". По его словам, он удивится, если это будет не так.

Глава Белого дома отметил, что уважает тех специалистов Госдепартамента, которые проводят проверки на предмет выполнения Ираном пунктов ядерного соглашения. "Как по мне, так я бы признал, что они (иранцы - прим. ТАСС) не соблюдают [СВПД] еще 180 дней назад", - отметил при этом президент.

"Я очень уважаю Рекса [Тиллерсона] и его людей, [у нас] хорошие отношения", - сказал Трамп. По его мнению, "легче сказать", что иранцы придерживаются выполнения соглашения, однако "это неправильно". "Они не выполняют [соглашение], - указал американский лидер. - Посмотрим, что произойдет".

По словам Трампа, он вернется к этому вопросу в сентябре, когда администрация должна будет вновь уведомить Конгресс по поводу выполнения Ираном положений СВПД. Президент также не исключил, что может не согласиться с выводами специалистов Госдепартамента по этом поводу.

Соглашение по атому

СВПД был согласован группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение. В авторской статье, опубликованной в сентябре 2015 года на страницах газеты USA Today, республиканец фактически обещал в случае избрания главой администрации США предпринять попытку перезаключить соглашение о СВПД на новых условиях.

Предыдущая администрация США во главе с Бараком Обамой множество раз призывала Трампа не отказываться от реализации СВПД. Практическая реализация сделки началась в январе 2016 года.