США намерены продолжать взаимодействие с курдами в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. США взаимодействуют с курдскими "Силами демократической Сирии" в рамках контртеррористических задач и считают необходимым продолжать сотрудничество. Об этом заявил во вторник и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом Национальной разведки США Рассел Треверс, выступая на слушаниях в комитете на нацбезопасности и правительственным делам Сената Конгресса.

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"Мы исходим из заявлений президента США и министра обороны о том, что американские силы останутся в Сирии, чтобы продолжить контртеррористические усилия и защиту нефтяных месторождений, - сказал он. - Это будет продолжение сотрудничества с "Силами демократической Сирии", это включает очень важные контртеррористические задачи". По словам представителя разведки, взаимодействие касается в том числе содержания в тюрьмах захваченных боевиков ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС).

"Эти отношения действительно необходимо продолжать", - подчеркнул Треверс.

Как отметил глава ФБР Кристофер Рей, ведомство сохраняет обеспокоенность возможностью возрождения ИГ, если задержанные боевики сбегут или будут освобождены.