На Кипре отметили День народного единства

НИКОСИЯ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Вечер, посвященный отмечавшемуся в начале недели Дню народного единства, состоялся во вторник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Никосии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Обращаясь к представителям кипрской и российской общественности, посол РФ в республике Станислав Осадчий напомнил, что День народного единства - это "самый молодой праздник" страны, который стал отмечаться в память о событиях 1612 года, когда на фоне смуты стоял вопрос о независимости и самостоятельности России. "Тогда мы боролись за наши ценности внутри нашей страны. И сегодня этот день воплощает именно нравственные ценности нашего народа: сплоченность, взаимную поддержку, стремление защищать свою Родину", - отметил глава дипломатического представительства РФ.

Осадчий также проинформировал собравшихся об итогах состоявшегося во вторник заседания Совета по русскому языку, на котором президент РФ Владимир Путин призвал найти необходимый баланс при выборе национального или русского языка для обучения в школе.

На вечере были вручены сертификаты целой группе жителей Кипра, как детей, так и взрослых, которые успешно прошли тестирование по русскому языку в РЦНК, проводившееся по высоким стандартам Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина.

В ходе вечера также состоялись концерт духового оркестра Тульской областной филармонии и презентация выставки произведений изобразительного искусства "Моя родина", которую уже шестой год подряд организует в РЦНК ко Дню народного единства Союз художников Средиземноморья. "Каждый художник изобразил на этих полотнах свою собственную родину, а поскольку у нашей организации обширная география, то на картинах можно увидеть самые разные страны", - рассказала корреспонденту ТАСС вице-президент Союза художников Средиземноморья Анна Роман.

По ее словам, членами союза уже являются около сотни художников. "Это киприоты, причем представители как греческой, так и турецкой общин, проживающие на острове русские и русскоязычные живописцы, художники из Италии и Франции. Более того, в нашу организацию входит и ряд жителей несредиземноморских стран, таких как Германия, Куба и Грузия", - пояснила Роман, добавив, что деятельность союза, направленная в том числе и на организацию благотворительных мероприятий, пользуется поддержкой президентской четы Республики Кипр.