В России отметили День народного единства

ТАСС, 4 ноября. Праздничные торжества прошли в регионах России в честь Дня народного единства, который отмечают в стране 4 ноября. На улицах больших и малых населенных пунктов состоялись шествия, народные гулянья, гастрономические и этнофестивали, концерты, забеги и караоке-баттлы.

Первые торжества в честь праздника прошли на Дальнем Востоке. Во Владивостоке в честь праздника состоялся митинг-концерт, который собрал более 4 тыс. участников - представителей общественных организаций, политических партий, курсантов и студентов. Особым событием этого дня в Приморье стало открытие отремонтированного по национальному проекту дома культуры в селе Новоникольское Уссурийского района.

"Клуб - это прежде всего место живого общения, встречи людей, объединенных какими-либо интересами. Появление обновленной площадки для творческого развития, самовыражения, эстетического воспитания стало большим праздником как для подрастающего поколения, так и для взрослого населения", - сказала на церемонии открытия заместитель директора департамента культуры Приморского края Анна Гоголева.

Пекари Читы в День народного единства угостили всех желающих четырехметровым "караваем": на большой подставке, установленной в центре города, в несколько ярусов разместили много маленьких, свежеиспеченных караваев. Попробовать каравай пришли более 3,5 тыс. жителей и гостей Читы.

Гастрономический и этнофестивали

В Новосибирске в день праздника проходил фестиваль национальных литератур народов России - крупнейший в стране этнофестиваль посвященный национальным языкам и литературе народов РФ. На фестивале звучали песни на удмуртском языке, который включен в списки ЮНЕСКО как находящийся под угрозой исчезновения.

"Я исполняла удмуртские напевы, конкретно крези. Это особый жанр импровизационных напевов удмуртов и бесермян, проживающих на севере Удмуртии. Он полностью импровизационный и может меняться от события к событию", - сказала ТАСС основательница удмуртского этнопроекта ShooDJa-ChooDJa Наталья Дзыга.

Торжества в Красноярске прошли в центре города на Театральной площади. Здесь развернулась выставка национальных костюмов и народных музыкальных инструментов, а также кухня, где можно продегустировать блюда коренных народов севера. В честь дня народного единства главные красноярские часы вместо боя курантов играли эпилог из оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин" - "Славься, славься ты, Русь моя". Кульминацией праздника стало светомузыкальное шоу "Сердце Сибири".

Концертный марафон

Концертный марафон фестиваля культуры и искусств народов России прошел в Екатеринбурге. На концерте были исполнены патриотические песни, в частности, солистки Свердловского академического театра музыкальной комедии исполнили вокальную композицию из спектакля "Екатерина Великая", сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области. На площади Труда, где проходило мероприятие, собралось несколько сотен человек.

Вечером в Уральском государственном театре эстрады прошел гала-концерт фестиваля, на котором выступили представители восьми федеральных округов России, в том числе артисты Московского государственного академического театра танца "Гжель" и солист Мариинского театра Василий Герелло.

"Также на площади Труда в рамах фестиваля прошел фестиваль национальной поэзии. Подобное мероприятие также состоялось в Свердловском дворце народного творчества на фестивале "Урал многонациональный", - добавили в департаменте.

Забег и караоке-баттл

В регионах Приволжского федерального округа в День народного единства прошли многочисленные концерты и фестивали. В Кирове праздничная акция собрала около 2,5 тыс. человек.