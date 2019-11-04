В России отметили День народного единства

ТАСС, 4 ноября. Праздничные торжества прошли в регионах России в честь Дня народного единства, который отмечают в стране 4 ноября. На улицах больших и малых населенных пунктов состоялись шествия, народные гулянья, гастрономические и этнофестивали, концерты, забеги и караоке-баттлы.
Первые торжества в честь праздника прошли на Дальнем Востоке. Во Владивостоке в честь праздника состоялся митинг-концерт, который собрал более 4 тыс. участников - представителей общественных организаций, политических партий, курсантов и студентов. Особым событием этого дня в Приморье стало открытие отремонтированного по национальному проекту дома культуры в селе Новоникольское Уссурийского района.
"Клуб - это прежде всего место живого общения, встречи людей, объединенных какими-либо интересами. Появление обновленной площадки для творческого развития, самовыражения, эстетического воспитания стало большим праздником как для подрастающего поколения, так и для взрослого населения", - сказала на церемонии открытия заместитель директора департамента культуры Приморского края Анна Гоголева.
Пекари Читы в День народного единства угостили всех желающих четырехметровым "караваем": на большой подставке, установленной в центре города, в несколько ярусов разместили много маленьких, свежеиспеченных караваев. Попробовать каравай пришли более 3,5 тыс. жителей и гостей Читы.
Гастрономический и этнофестивали
В Новосибирске в день праздника проходил фестиваль национальных литератур народов России - крупнейший в стране этнофестиваль посвященный национальным языкам и литературе народов РФ. На фестивале звучали песни на удмуртском языке, который включен в списки ЮНЕСКО как находящийся под угрозой исчезновения.
"Я исполняла удмуртские напевы, конкретно крези. Это особый жанр импровизационных напевов удмуртов и бесермян, проживающих на севере Удмуртии. Он полностью импровизационный и может меняться от события к событию", - сказала ТАСС основательница удмуртского этнопроекта ShooDJa-ChooDJa Наталья Дзыга.
Торжества в Красноярске прошли в центре города на Театральной площади. Здесь развернулась выставка национальных костюмов и народных музыкальных инструментов, а также кухня, где можно продегустировать блюда коренных народов севера. В честь дня народного единства главные красноярские часы вместо боя курантов играли эпилог из оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин" - "Славься, славься ты, Русь моя". Кульминацией праздника стало светомузыкальное шоу "Сердце Сибири".
Концертный марафон
Концертный марафон фестиваля культуры и искусств народов России прошел в Екатеринбурге. На концерте были исполнены патриотические песни, в частности, солистки Свердловского академического театра музыкальной комедии исполнили вокальную композицию из спектакля "Екатерина Великая", сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области. На площади Труда, где проходило мероприятие, собралось несколько сотен человек.
Вечером в Уральском государственном театре эстрады прошел гала-концерт фестиваля, на котором выступили представители восьми федеральных округов России, в том числе артисты Московского государственного академического театра танца "Гжель" и солист Мариинского театра Василий Герелло.
"Также на площади Труда в рамах фестиваля прошел фестиваль национальной поэзии. Подобное мероприятие также состоялось в Свердловском дворце народного творчества на фестивале "Урал многонациональный", - добавили в департаменте.
Забег и караоке-баттл
В регионах Приволжского федерального округа в День народного единства прошли многочисленные концерты и фестивали. В Кирове праздничная акция собрала около 2,5 тыс. человек.
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На площадках в Чувашии и Удмуртии можно было познакомиться с особенностями национальной культуры и кухни. В Чебоксарах прошел республиканский фестиваль "Единая семья народов России", в рамках которого открылись выставки народных промыслов.
В Ижевске в День народного единства различные акции прошли на нескольких площадках, включая Центральную площадь и Парк имени Кирова. Здесь желающие могли принять участие в межнациональном караоке-баттле, попробовать блюда местной кухни, поучаствовать в национальных играх и мастер-классах по народным танцам и изготовлению кукол-оберегов.
В Самаре 4 ноября прошел традиционный полумарафон "В беге мы едины". В нем участвовали более 2 тыс. спортсменов из 48 регионов страны. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось вдвое.
Инклюзивное дерево и дендрарий
Центральным событием празднования Дня народного единства в Симферополе стало открытие нового арт-объекта - металлической карты России весом около 18 тонн. Над композицией трудилось свыше 300 кузнецов со всех регионов РФ. Каждый из регионов России на карте декорирован кузнецами особым образом и представлен с коваными изображениями достопримечательностей.
В Краснодаре на акции "Ночь искусств", которая в этом году также была посвящена Дню народного единства, был реализован инклюзивный проект - в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств установили дерево, покрытое глиняными листьями ручной работы. Оно было изготовлено более 500 школьников, студентов и пенсионеров, некоторые из которых имеют особенности в развитии. Акцию реализовала благотворительная организация "Добрый-Юг", чтобы подчеркнуть, что творчество объединяет людей.
В Ставропольском крае, где проживают представители более 100 национальностей, в центре города развернули подворья с традиционными предметами быта, культуры и национальной кухней. Кроме того, в честь Дня народного единства по центральной площади города прошло многонациональное шествие, по данным организаторов, участниками стали более 3 тыс. человек. Возглавляли колонну представители казачества.
В Карачаево-Черкесской Республике в День народного единства прошли митинги с участием жителей, представителей власти, духовенства и общественности. Артисты и творческие коллективы республики выступили с песнями о родном крае, дружбе народов. В Карачаевском городском округе в честь праздника на территории одной из школ высадили "Дендрарий дружбы народов".
"Более 45 редких видов вечнозеленых деревьев и кустарников мы высадили сегодня на территории средней школы № 2 поселка Мара-Аягъы, их нам привезли из Нальчика. Дали название "Дендрарий дружбы народов". В дальнейшем планируем сделать основным направлением изучения в этой школе экологию", - сказал ТАСС заместитель мэра округа Азрет Караев.
Музейная экспозиция и историческое фехтование
В Тамбове в честь праздника открыли обновленную экспозицию в Музейно-выставочном центре. "Экспозиция "Тамбовские космические орбиты" раскрывает историю отечественной авиационной и ракетно-космической науки и техники, показывает великие достижения наших соотечественников, а главное, служит патриотическому воспитанию граждан", - сказал на церемонии открытия советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.
В Северодвинске Архангельской области в честь Дня народного единства прошел фестиваль-турнир по историческому фехтованию "На одной земле!". Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, горожанам предложили окунуться в эпоху IX-XII веков. "Зрители могли посмотреть на поединки, пострелять из лука, поучаствовать в потешных боях и в мастер-классах", - сказали в пресс-службе.
В Новгородской области на кладбище в селе Погост-Саблё Батецкого района прошла церемония перезахоронения останков генерал-майора Венедикта Алексеева. По информации новгородских поисковиков, он участвовал в военном походе в Турцию в 1877-1878 годах, командовал дивизионом на финском побережье во время Крымской войны. Могилу офицера поисковики обнаружили около трех лет назад в Батецком районе на заброшенном кладбище, она была практически разрушена. Тогда было принято решение о перезахоронении останков военного.
День народного единства был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.